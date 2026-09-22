Najava isključenja struje za sredu, 23. septembar

Za sredu 23. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Ležimir od 09:00 do 10:00 časova
Fruškogorska 7-35, 10-32
Novosadska 2
Čalma od 10:30 do 11:30 časova
Planinska 17-53, 14-52 i bb
9.Novembra 13-21A, 10-22A
Šid od 09:00 do 11:00 časova
Jelice Stanivuković br. 3, br. 4 i br. 5 i b.b.
Nikole Vlaškog od br. 37-73 i 50-86 i 98-100 i b.b.
Janka Veselinovića br. 27
Pinkijeva od br. 3-21 i 2-10 i b.b.
Alekse Šantića od br. 13-17 i 10-14
Ognjena Price od 41-75 i 44-74
Vase Stajića br. 5
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Jelice Stanivuković 7-11 i 15, 2 i 6-12
Kneza Miloša 47-81, 50-90