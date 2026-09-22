Devet saobraćajnih nezgoda u Sremu, 74 prekoračenja brzine u zoni škole

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Šida, Inđije, Pećinaca i Rume, evidentirano je devet saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene tri osobe.

Otkriveno je 298 saobraćajnih prekršaja, među kojima 74 prekoračenja brzine u zoni škole.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.