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Svakog petka razgovor građana sa direktorkom pećinačkog Doma zdravlja
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Svakog petka razgovor građana sa direktorkom pećinačkog Doma zdravlja

19. avgust 2026. godine

Obaveštavaju se građani opštine Pećinci da će od petka, 21. avgusta, kao i svakog narednog petka, u periodu od 11.00 do 14.00 časova biti omogućen razgovor sa direktorkom pećinačkog Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ o problemima u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite.

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