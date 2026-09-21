Na putevima u Sremu: Otkrivena 643 prekršaja, evidentirano 13 saobraćajnih nezgoda

U toku vikenda, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno devet osoba.

Od juče, na teritoriji Sremske Mitrovice, Pećinaca, Inđije i Rume, evidentirano je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno pet osoba.

U dane vikenda, otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja, iz saobraćaja su isključena 54 vozača.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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