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Za jedan dan 304 prekršaja na putevima u Sremu
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Za jedan dan 304 prekršaja na putevima u Sremu

18. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su povređene tri osobe.

Takođe, od juče, otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja. Sankcionisano je 136 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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