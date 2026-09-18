Za jedan dan 304 prekršaja na putevima u Sremu

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su povređene tri osobe.
Takođe, od juče, otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja. Sankcionisano je 136 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine.
Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.