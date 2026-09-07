Mitrovčani u Varaždinu

Folklorni ansambl „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice proteklog vikenda gostovao je u Varaždinu (Hrvatska) na Međunarodnom festivalu folklora „Folkofonija“. Nakon što su Mitrovčani pre deset godina gostovali na prvom festivalu, domaćini su izrazili želju da ih ponovo vide na svojoj sceni.
Učešće u festivalu uzelo je šest evropskih zemalja, a članovi ansambla su predstavili folklornu tradiciju Srema i Srbije, što je publika srdačno pozdravila gromoglasnim aplauzima.
Tokom boravka, mitrovački folkloraši su obišli znamenitosti Varaždina i prisustvovali prijemu kod gradonačelnika ovog hrvatskog grada.