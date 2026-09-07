  • ponedeljak, 7. septembar 2026.
Mitrovčani u Varaždinu
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Mitrovčani u Varaždinu

7. septembar 2026. godine

Folklorni ansambl „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice proteklog vikenda gostovao je u Varaždinu (Hrvatska) na Međunarodnom festivalu folklora „Folkofonija“. Nakon što su Mitrovčani pre deset godina gostovali na prvom festivalu, domaćini su izrazili želju da ih ponovo vide na svojoj sceni.

Učešće u festivalu uzelo je šest evropskih zemalja, a članovi ansambla su predstavili folklornu tradiciju Srema i Srbije, što je publika srdačno pozdravila gromoglasnim aplauzima.

Tokom boravka, mitrovački folkloraši su obišli znamenitosti Varaždina i prisustvovali prijemu kod gradonačelnika ovog hrvatskog grada.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
“Veče folklora” u Bosutu okupilo ljubitelje tradicije
categories_image
Izložba „Ljudi i životinje“
categories_image
Dom zdravlja Šid otvara vrata za sugestije građana
categories_image
Protekle nedelje rođene 23 bebe u mitrovačkom porodilištu
categories_image
PRISEĆANJA NA RUMSKE FIJAKERISTE: Zanat koji je podigao mnoge porodice
categories_image
Radovi u SRC „Leje“
Povezane Vesti
categories_image

Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica

Nastava na rusinskom jeziku

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Vodosnabdevanje stabilno –...

categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

Stipnedije opštine za 39 najbolj...

categories_image

Reportaža | Sremska Mitrovica

Je l’ bacate smeće i u svom dvor...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt