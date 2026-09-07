  • ponedeljak, 7. septembar 2026.
Dom zdravlja Šid otvara vrata za sugestije građana
Društvo | Vesti | Šid
0 Komentara

Dom zdravlja Šid otvara vrata za sugestije građana

7. septembar 2026. godine

Dom zdravlja Šid organizuje “Otvorena vrata” tokom kojih će građani imati priliku da iznesu svoja pitanja, predloge, sugestije i ukažu na izazove sa kojima se susreću u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Razgovori sa direktorkom Doma zdravlja Šid biće održani u utorak, 8. septembra, i sredu, 9. septembra, u terminu od 9,30 do 11 časova.

Kako je navedeno u pozivu, cilj ove inicijative je da se građanima omogući neposredna komunikacija sa rukovodstvom ustanove, kao i da se njihova mišljenja i iskustva čuju i uzmu u obzir u daljem unapređenju rada Doma zdravlja.

Svi zainteresovani građani mogu da se obrate direktorki i razgovaraju o pitanjima, problemima i situacijama sa kojima se susreću prilikom korišćenja zdravstvenih usluga.

Prijem građana biće organizovan u kancelariji direktorke, u navedenim terminima.

Iz Doma zdravlja Šid poručuju da je mišljenje građana važno za unapređenje rada ustanove, uz poruku: „Zajedno gradimo bolje zdravlje i bolju budućnost.“

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Produžen rok za podnošenje zahteva za šest programa podrške privredi
categories_image
Protekle nedelje rođene 23 bebe u mitrovačkom porodilištu
categories_image
PRISEĆANJA NA RUMSKE FIJAKERISTE: Zanat koji je podigao mnoge porodice
categories_image
Radovi u SRC „Leje“
categories_image
MESTA KOJIH VIŠE NEMA: Trg koji pamti
categories_image
Gradimo ljude koji se nikad ne predaju
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

Nova igrališta u rumskim selima

categories_image

Vesti | Ruma

Deo odežde Svetog Stefana Dečans...

categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti

Zaplenjen amfetamin, uhapšen osu...

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Rumljani izabrali! Tri projekta ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt