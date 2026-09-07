Dom zdravlja Šid otvara vrata za sugestije građana

Dom zdravlja Šid organizuje “Otvorena vrata” tokom kojih će građani imati priliku da iznesu svoja pitanja, predloge, sugestije i ukažu na izazove sa kojima se susreću u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Razgovori sa direktorkom Doma zdravlja Šid biće održani u utorak, 8. septembra, i sredu, 9. septembra, u terminu od 9,30 do 11 časova.

Kako je navedeno u pozivu, cilj ove inicijative je da se građanima omogući neposredna komunikacija sa rukovodstvom ustanove, kao i da se njihova mišljenja i iskustva čuju i uzmu u obzir u daljem unapređenju rada Doma zdravlja.

Svi zainteresovani građani mogu da se obrate direktorki i razgovaraju o pitanjima, problemima i situacijama sa kojima se susreću prilikom korišćenja zdravstvenih usluga.

Prijem građana biće organizovan u kancelariji direktorke, u navedenim terminima.

Iz Doma zdravlja Šid poručuju da je mišljenje građana važno za unapređenje rada ustanove, uz poruku: „Zajedno gradimo bolje zdravlje i bolju budućnost.“

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