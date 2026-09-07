  • ponedeljak, 7. septembar 2026.
Izložba „Ljudi i životinje“
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Izložba „Ljudi i životinje“

7. septembar 2026. godine

Ruma-U Zavičajnom muzeju Ruma svečano je otvorena izložba „Animalia et Populus – Životinje i ljudi: suživot posvedočen arheološkim zapisom“, autorke Divne Gačić, muzejske savetnice – arheologa. Autorka Divna Gačić, predstavila je priču o složenom i neraskidivom odnosu čoveka i životinje kroz različite periode prošlosti. Izložba kroz arheološke nalaze svedoči o tome kako su životinje bile deo svakodnevnog života ljudi – kao izvor hrane, pomoć u radu i prevozu, ali i kao predmeti kulta, simbolike i umetničkog izraza. Izložbu je svečano otvorila Snežana Janković, pomoćnica pokrajinske sekretarke za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je podržao realizaciju izložbe, kao i izradu pratećeg kataloga. Izložba je otvorena do 30. septembra 2026. godine. Ulaz je besplatan.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dom zdravlja Šid otvara vrata za sugestije građana
categories_image
Produžen rok za podnošenje zahteva za šest programa podrške privredi
categories_image
Protekle nedelje rođene 23 bebe u mitrovačkom porodilištu
categories_image
PRISEĆANJA NA RUMSKE FIJAKERISTE: Zanat koji je podigao mnoge porodice
categories_image
Radovi u SRC „Leje“
categories_image
MESTA KOJIH VIŠE NEMA: Trg koji pamti
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Kultura | Vesti | Ruma

Posle devet decenija počinje arh...

categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti | Poljoprivreda

Velika akcija uređenja atarskih ...

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga...

categories_image

Hronika | Inđija | Vesti

Sajam turizma

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt