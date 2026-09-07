Izložba „Ljudi i životinje“

Ruma-U Zavičajnom muzeju Ruma svečano je otvorena izložba „Animalia et Populus – Životinje i ljudi: suživot posvedočen arheološkim zapisom“, autorke Divne Gačić, muzejske savetnice – arheologa. Autorka Divna Gačić, predstavila je priču o složenom i neraskidivom odnosu čoveka i životinje kroz različite periode prošlosti. Izložba kroz arheološke nalaze svedoči o tome kako su životinje bile deo svakodnevnog života ljudi – kao izvor hrane, pomoć u radu i prevozu, ali i kao predmeti kulta, simbolike i umetničkog izraza. Izložbu je svečano otvorila Snežana Janković, pomoćnica pokrajinske sekretarke za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je podržao realizaciju izložbe, kao i izradu pratećeg kataloga. Izložba je otvorena do 30. septembra 2026. godine. Ulaz je besplatan.

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