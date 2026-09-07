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Protekle nedelje rođene 23 bebe u mitrovačkom porodilištu
Društvo
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Protekle nedelje rođene 23 bebe u mitrovačkom porodilištu

7. septembar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođene su 23 bebe, 9 dečaka i 14 devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

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