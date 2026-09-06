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Radovi u SRC „Leje“
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Radovi u SRC „Leje“

6. septembar 2026. godine

Predsednik opštine Inđija Marko Gašić obišao je radove na izgradnji novog Sportsko rekreativnog centra „Leje“, gde je prvo počela izgradnja atletske staze.

-Biće izgrađena staza od 400 metara u krug, sa deonicama na 100 i 110 metara i na njoj će moći da se odvijaju sva sportska takmičenja do republičkog nivoa, rekao je predsednik Gašić.

Cilj je da se razvija atletika i profesionalni sport, a blizina Beograda i Novog Sada igraće važnu ulogu, naglasio je Gašić.

Biće izgrađeni i tereni za fudbal, tenis, dečija igrališta i prateći sadržaji, najavili su iz lokalne samouprave i Saveza sportova Opštine Inđija.

M.S.

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