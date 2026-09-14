Dani zmajeva vraćaju život Kupiniku

Vekovima je tvrđava Kupinik stajala razrušena i napuštena na obodu Kupinova i polako tonula u močvarno tlo Obedske bare. Ali, u poslednjih nekoliko godina zidine poslednje prestonice srednjovekovne Srbije ponovo se uzdižu iz močvare, a život se vraća na Kupinik.

Upravo pod tim zidinama, u donjem gradu Kupinika, 12. septembra je osmi put održan Festival viteške kulture i tradicije “Dani zmajeva – Kupinik”, koji je još jednom oživeo teške, ali slavne dane, kada se na Kupiniku branila srpska despotovina pred osmanskom najezdom.

Festival je zvanično otvorio zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je tom prilikom istakao da se na Kupiniku sedamdeset godina branila srpska državnost, ali i cela hrišćanska Evropa pred turskom najezdom.

-Značaj festivala je i u tome što sve nas, a posebno decu edukuje o srpskoj srednjovekovnoj istoriji. Najbolji primer za to je ceremonija predaje barjaka učenika osmog razreda Osnovne škole “Dušan Vukasović Diogen” u Kupinovu učenicima sedmog razreda ove škole, proglašavajući ih čuvarima Kupinika do naredne godine, kada će predati barjak narednoj generaciji. Na taj način deca iz generacije u generaciju stiču nova znanja o istoriji svog naroda – rekao je Vojkić.

Organizator festivala je Udruženje “Zeleni pogled”, a predsednik Udruženja i arheolog Perica Odobašić ističe da nakon pada Smedereva, Kupinik postaje mesto oko kog se okupljaju plemstvo, sveštenstvo i srpski narod.

-Odavde se u tom periodu brani ne samo Srbija i hrišćanska Evropa, već ovde srpski nacionalni identitet nastavlja da živi. To turbulentno vreme naši despoti su obeležili ratničkim duhom i ratničkim pohodima, a izraziti predstavnik tog perioda i možda i najveći ratnik srpske srednjovekovne tradicije je despot Vuk Grgurević Branković, legendarni Zmaj Ognjeni Vuk, kome u čast smo i započeli ovu manifestaciju. I ne samo njemu, već svim našim despotima koji su bili pripadnici prestižnog Viteškog reda Zmaja – izjavio je Odobašić.

Vitešku tradiciju i kulturu su predstavila viteška udruženja “Beli orlovi” iz Beograda, “Crveni gavranovi” i “Zeleni barjak” iz Novog Sada i Konjički klub “Bojčin” iz Progara, kroz atraktivne sadržaje poput turnira u streličarstvu, demonstracije konjičkog streličarstva, prikaza viteških borbi i vizuelnog spektakla “Zmajeve vatre – Igra vatre i mača” kojim je, u izvođenju Crvenih gavranova, festivalski program u večernjim satima priveden kraju.

Udruženja žena sa teritorije pećinačke opštine i domaćice iz Kupinova priredili su kulinarske specijalitete inspirisane srednjovekovnom kuhinjom objedinjene pod nazivom “Despotska trpeza”, a posetioci su pored izuzetnog vizuelnog iskustva imali priliku i da okuse kako se u to vreme hranila srpska vlastela.

Edukativni karakter Festivalu je dala interaktivna arheološka tura po tvrđavi Kupinik, u okviru koje je Biljana Lučić, viši konzervator-istraživač Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, posetioce upoznala sa istorijskim značajem Kupinika, kao i sa arheološkim istraživanjima koja se na tvrđavi sprovode već nekoliko godina, kao i predavanje “Znameniti junaci Kupinika”, kojim je premijerno predstavljen projekat posvećen istorijskim ličnostima koje su obeležile prošlost Kupinika i srednjovekovnog Srema.

U okviru pratećeg programa, posetioci su tokom celog dana mogli da pogledaju izložbu viteškog naoružanja i opreme, kao i da se upoznaju sa Zmajevcem, zavetnim mačem čuvara Kupinika, iskovanim u savremenom dobu, ali neraskidivo vezanim za slavne dane Kupinika i legendarnog junaka Zmaja Ognjenog Vuka.

Generalni pokrovitelji Festivala “Dani zmajeva – Kupinik” su Opština Pećinci i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, a prijatelji manifestacije su Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Kulturni centar Pećinci, Agencija za razvoj opštine Pećinci, Turistička organizacija opštine Pećinci, Osnovna škola “Dušan Vukasović Diogen” Kupinovo i Udruženja žena sa teritorije opštine Pećinci – “Majka Angelina” iz Kupinova, “Šimanovčanke” iz Šimanovaca, “Kolevka srema” i “Sremice” iz Pećinaca, “Veselice” iz Deča, “Sunčev cvet” iz Donjeg Tovarnika, “Lepota Ašanje” iz Ašanje, “Ogarčanke” iz Ogara i “Čarobnice” iz Karlovčića.

Kroz ceo festivalski program posetioce su besprekorno vodila naša poznata tv lica Igor Topalović i Teodora Milinković.

Pored Despotske trpeze, organizatori su za sve posetioce priremili još jednu, znatno obilniju trpezu, za kojom su mogli da uživaju u čuvenom sremskom paprikašu.

Izvor/foto: pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.