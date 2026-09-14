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Obeležavanje godišnjice Boja na Ravnju
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura
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Obeležavanje godišnjice Boja na Ravnju

14. septembar 2026. godine

Ustanova za negovanje kulture „Srem” u saradnji sa MZ Ravnje i Muzičkim društvom „Praskozorje etno”, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, organizuje obeležavanje 213. godišnjice Boja na Ravnju i slavne pogibije Zeke Buljubaše i njegovih „golaća”.

Manifestacija će se održati u Domu kulture u Ravnju (ili u centru kod murala ukoliko dozvole vremenski uslovi), u četvrtak, 17. septembra.

Parastos za poginule biće održan kod Spomenika u 11, dok je početak kulturno-umetničkog programa zakazan za 12 časova.

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