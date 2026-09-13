Novo lice laboratorije pazovačkog Doma zdravlja

U Domu zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj” u Staroj Pazovi u toku je kompletno renoviranje prostorija laboratorije. Nakon višegodišnjeg čekanja, ove prostorije su konačno došle na red za obnovu, a završetak svih radova očekuje se kroz nekoliko dana. Rekonstrukcija obuhvata temeljnu obnovu unutrašnjosti, od poda do plafona, kako bi građani dobili znatno bolje i adekvatnije uslove za lečenje.

Direktorka Doma zdravlja, dr Svetlana Dudić, istakla je da je potreba za renoviranjem postojala već dugo, pre svega zbog velikog obima posla, budući da se na ovom odeljenju dnevno obavi i do 200 analiza.

–U saradnji sa lokalnom samoupravom krenuli smo u renoviranje prostorija i krečenje, dok smo zahvaljujući donaciji Ambasade Poljske dobili dve nove stolice za vađenje krvi. Biće ovo lepa i funkcionalna laboratorija. Pacijentima ovde nekada nije lako, ali će boravak sada biti u mnogo lepšem prostoru. Ovo je služba koja inače zaslužuje sve pohvale – naglasila je dr Dudić.

Dok traju radovi, građani kojima su potrebne laboratorijske analize preusmereni su na druge objekte. Prema rečima Milice Adamović, šefa laboratorije Doma zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj”, pacijenti se u narednih nekoliko dana osnovne analize (krvnu sliku, CRP, sedimentaciju i urin) moći da urade u laboratorijama u Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Određene analize pacijenti i dalje mogu obaviti u Staroj Pazovi, na odeljenju mikrobiologije.

Iz uprave Doma zdravlja poručuju da je primarni cilj da se radovi privedu kraju u što kraćem roku kako bi služba ponovo radila u punom kapacitetu. Oni apeluju na pacijente i građane za još malo strpljenja. O svim važnim informacijama i eventualnim izmenama javnost će biti blagovremeno obaveštena, a normalizacija rada i otvaranje laboratorije u Staroj Pazovi očekuju se najverovatnije tokom ove nedelje.

S.N.

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