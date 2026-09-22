34.Pudarski dani u Irigu

Irig-U Irigu su održani 34.Pudarski dani u slavu vinogradara, vinara i pudara-čuvara vinograda, a u organizaciji Društva Irižana pod pokroviteljstvom Opštine Irig. Fruškogorska vinska prestonica i ovog vikenda bila je mesto okupljanja proizvođača vina i drugih domaćih proizvoda, muzičkih i zabavnih sadržaja u centru Iriga. Nastupali su Tropico bend, La banda i CSI Rock bend, folklorni ansambli i učenici muzičke škole. Poseban doživljaj je i tradicionalni Pudarski doručak nadomak Starog Hopovo,ali i drugi sadržaji za sve generacije.

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