Zavod za javno zdravlje: Vazduh umereno dobar, preporučen oprez osetljivim kategorijama

Povodom požara koji je zahvatio Regionalnu deponiji „Srem-Mačva“ u sredu naveče i neprijatnog mirisa i dima koji se širi Sremskom Mitrovicom u prepodnevnim časovima, oglasili su se nadležni iz Zavoda za javno zdravlje.

-Vršimo redovnu kontrolu vazduha na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, a s obzirom na situaciju sa požarom, rezultati merenja do jutros u 8 časova objavljeni su vanredno i na internet stranici Zavoda za javno zdravlje. Merenja su vršena na tri lokacije, uzimajući u obzir čađ, sumpor-dioksid i azot-dioksid, možemo reći da je kvalitet vazduha umereno dobar, što se tiče pm10 čestica. Razlog za zadržavanje zagađujućih materija u vazduhu su nepovoljni vremenski uslovi, visoka temperatura, nizak atmosferski pritisak, kao i nepostojanje vetra. Osim naših, rezultati merenja mogu u realnom vremenu da se prate i na sajtu Republičke agencije za zaštitu vazduha, koja vrši monitoring na državnom nivou – objasnio je direktor Zavoda za javno zdravlje Petar Samardžić.

Direktor je apelovao da se prate zvanični rezultati merenja kvaliteta vazduha, a da se građani ne pouzdaju u aplikacije na mobilnim telefonima.

Zdravstveni saradnik za zaštitu životne i radne sredine i šef odseka, Milka Burlica, istakla je da svaka zagađujuća materija ima svoju graničnu vrednost.

-Kvalitet vazduha je umereno dobar, pm10 čestice imaju svoju graničnu vrednost, koja iznosi 50, a izmerena vrednost do 8 časova ujutru jeste 31. Nastavljamo da radimo merenje, a sutra u 8 časova biće objavljeni novi rezultati – dodala je Burlica.

Preporuke nadležnih kada je umereno dobar vazduh su što kraće zadržavanje na otvorenom prostoru, pogotovo za osetljive populacije, decu, trudnice, ljude sa bolestima pluća i srca.

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