  • utorak, 11. avgust 2026.
Prikupljeno tri tone ambalažnog otpada u Pećincima
Pećinci | Poljoprivreda
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Prikupljeno tri tone ambalažnog otpada u Pećincima

11. avgust 2026. godine

U opštini Pećinci realizovana je, dvanaestu godinu zaredom, akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja, koju sprovode Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci, Poljoprivredna savetodavna stručna služba Sremska Mitrovica, Agencija za razvoj opštine Pećinci i firma PWW iz Niša.

Kako je rekao Nemanja Aleksić iz pećinačkog Udruženja poljoprivrednika, prikupljeno je oko 3 tone ambalažnog otpada, a pored poljoprivrednih proizvođača koji su predali otpad, to su učinila i preduzeća Luki komerc i PET MB Agrar.

Izvor: www.pecinci.org

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