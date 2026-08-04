  • utorak, 4. avgust 2026.
Javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola
Ekonomija | Pećinci
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Javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola

4. avgust 2026. godine

Opština Pećinci raspisala je Javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu.

Pravo na regresiranje troškova prevoza po ovom javnom pozivu mogu ostvariti redovni učenici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pećinci, koji pohađaju srednju školu na teritoriji pećinačke opštine, kao i učenici koji pohađaju redovnu nastavu van teritorije pećinačke opštine i koji svakodnevno putuju do škole za vreme trajanja školske godine.

Rok za podnošenje zahteva je 24. avgust, a nepotpuni i neblagovremeni zahtevi se neće uzimati u razmatranje.

Izvor: www.pecinci.org

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