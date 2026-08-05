Ministarka Sara Pavkov obišla radove na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je, 3. avgusta, opštinu Pećinci gde je zajedno sa predsednikom opštine Sinišom Đokićem obišla radove na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću.

Predsednik Đokić se zahvalio ministarki na poseti i naglasio da će, po okončanju radova u Karlovčiću, u pećinačkoj opštini ostati samo tri naselja bez kanalizacione mreže, kao i da se nada da će i u tim naseljima u dogledno vreme početi izgradnja kanalizacione infrastrukture.

-Ono što je važno istaći to je da ni jedna kap otpadnih voda iz kanalizacionih mreža u našoj opštini ne ide u bare i kanale, nego direktno u prečistače. Tako da mi, kao industrijski razvijena opština, moramo da vodimo računa, naravno zajedno sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i predsednikom Aleksandrom Vučićem, i o zaštiti životne sredine. Opština Pećinci grabi krupnim koracima da bude prva opština u Srbiji koja će biti kompletno pokrivena kanalizacionom mrežom – istakao je predsednik Đokić.

Vrednost radova na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću iznosi više od 575 miliona dinara koje finansira Ministarstvo. Opština Pećinci je finansirala izradu projektno-tehničku dokumentacije za šta je iz sopstvenog budžeta izdvojila 6 miliona dinara.

-Ponosna sam na predsednika Opštine, na njegov tim, na Opštinu Pećinci koji potvrđuju da životna sredina jeste žila kucavica svake grane i svakog resora. To govorim, zato što ovde gradimo trenutno 22 km kanalizacione mreže, ali za celu opštinu Pećinci to će biti preko 100 km, samim tim ispunjavamo preduslov da sa budućim postrojenjem na kojem trenutno radimo, a to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za 10 hiljada stanovnika, štitimo i kanal Galovica i štitimo između ostalog i druge medijume životne sredine. Takođe, obezbeđujemo našim sugrađanima ono što treba da bude trasirani pravac, a naravno na čelu sa delovanjem našeg predsednika Vučića, za sve opštine i za sve gradove ovim potvrđujemo da nam je svaki naš građanin bitan – izjavila je ministarka Pavkov.

Ona je naglasila da je potrebno vreme za izgradnju zelene, ili bilo kakve druge, infrastrukture, kako bi svim građanima podjednako obezbedili kvalitetniji život, ali i bolju i čistiju životnu sredinu.

-Zaista sam ponosna i srećna zbog toga kako radovi napreduju u ovoj opštini. Verujem da ćemo i u ostalim lokalnim samoupravama dati dodatni zamajac realizaciji ovakvih projekata, jer iz Pećinaca šaljemo jasnu poruku da nema odustajanja ni predaje i da moramo da radimo još brže – poručila je Pavkov.

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću deo su višegodišnjeg ulaganja u komunalnu infrastrukturu na teritoriji naše opštine. Od kraja 2022. godine do danas izgrađeno je ukupno 7 kanalizacionih mreža ukupne dužine 113,4 kilometara, za šta je Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo oko 2,8 milijardi dinara, a Opština Pećinci je iz sopstvenog budžeta izdvojila 41,3 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Izvor: www.pecinci.org

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