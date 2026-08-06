Koncert najlepših narodnih pesama u okviru 12. Pećinačkog kulturnog leta

Kulturni centar „Pećinci“, u saradnji sa Savetom Mesne zajednice Šimanovci, a pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci, organizuje 15. avgusta koncert najlepših narodnih pesama u izvođenju Zorana Stankovića Kize na Letnjoj sceni u parku u Šimanovcima.

Koncert se realizuje u okviru manifestacije „12. Pećinačko kulturno leto“, sa početkom u 20.30 časova, a publiku očekuje veče ispunjeno najlepšim melodijama narodne muzike, uz dobro poznate pesme koje su obeležile brojne generacije. Prepoznatljiv vokalni izraz, neposredna komunikacija sa publikom i bogat repertoar učiniće ovaj koncert jednim od centralnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa u Šimanovcima.

„Pećinačko kulturno leto“ već dvanaest godina uspešno okuplja vrhunske umetnike, kulturno-umetnička društva i brojne posetioce, doprinoseći očuvanju tradicije, razvoju kulturnog života i afirmaciji opštine Pećinci kao prepoznatljive kulturne sredine.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre pesme da provedu prijatno letnje veče u Šimanovcima i uživaju u koncertu koji će objediniti tradiciju, emociju i bogatstvo narodne muzike.

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