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U subotu Moto skup u Brestaču
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U subotu Moto skup u Brestaču

7. avgust 2026. godine

U organizaciji Moto kluba „Familija“ iz Brestača, u subotu 8. avgusta, u Brestaču će biti održan deveti Memorijalni moto skup „Sećanje na Zoku“.

Okupljanje bajkera počinje u 14.00 časova na terenima za male sportove u centru Brestača, bajkerski ručak je zakazan za 16.00 časova, a od 18.00 časova počinju bajkerske igre. Tokom popodneva učesnici i posetioci će moći da uživaju u DJ nastupima, a u večernjim časovima na programu je živa svirka bendova „Oganj bend“ i „Dve boje zvuka“.

Moto skup se održava u znak sećanja na Brestačanina Zorana Stojakovića, koji je u tridesetoj godini života tragično nastradao na motociklu, u avgustu 2016. godine.

Izvor: www.pecinci.org

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