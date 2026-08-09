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Pčelarstvo: Medobranje pri kraju
Inđija | Poljoprivreda
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Pčelarstvo: Medobranje pri kraju

9. avgust 2026. godine

Završetkom vrcanja meda inđijski pčelari privode kraju ovogodišnju sezonu medobranja, a od 1. avgusta počela je nova pčelarska godina i pripreme za narednu sezonu.

Iako je berba meda pri kraju, pčelare sada očekuje jedan od najvažnijih poslova, zaštita pčelinjih zajednica od varoe, parazitskog krpelja koji napada pčele, prenosi različite bolesti i može dovesti do značajnog slabljenja, pa čak i potpunog uginuća društava.

Stručnjaci ističu da je neophodno odmah nakon vrcanja meda započeti tretmane sredstvima za suzbijanje varoe, jer je pravovremena zaštita od presudnog značaja za uspešno prezimljavanje pčela. Pčelari koriste različite preparate, u skladu sa sopstvenim izborom i preporukama struke, ali je zajednička poruka da sa tretmanima ne treba odlagati, što pre započnu, veće su šanse da pčelinja društva uđu zdrava i jaka u narednu sezonu. 

M.S.

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