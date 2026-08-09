Pčelarstvo: Medobranje pri kraju

Završetkom vrcanja meda inđijski pčelari privode kraju ovogodišnju sezonu medobranja, a od 1. avgusta počela je nova pčelarska godina i pripreme za narednu sezonu.

Iako je berba meda pri kraju, pčelare sada očekuje jedan od najvažnijih poslova, zaštita pčelinjih zajednica od varoe, parazitskog krpelja koji napada pčele, prenosi različite bolesti i može dovesti do značajnog slabljenja, pa čak i potpunog uginuća društava.

Stručnjaci ističu da je neophodno odmah nakon vrcanja meda započeti tretmane sredstvima za suzbijanje varoe, jer je pravovremena zaštita od presudnog značaja za uspešno prezimljavanje pčela. Pčelari koriste različite preparate, u skladu sa sopstvenim izborom i preporukama struke, ali je zajednička poruka da sa tretmanima ne treba odlagati, što pre započnu, veće su šanse da pčelinja društva uđu zdrava i jaka u narednu sezonu.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.