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Kameni čuva sećanje na Bebeta
Sport | Pećinci
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Kameni čuva sećanje na Bebeta

3. avgust 2026. godine

U Ašanji je krajem jula održan Memorijal “Sećanje na Bebeta”. Fudbalski klub ”Kameni” iz Ašanje četvrtu godinu zaredom organizuje Memorijal posvećen Aleksandru Kristijanu Markoviću, bivšem igraču ovog kluba, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći 2022. godine.

U Bebetovu čast prijateljsku utakmicu su odgrali domaći FK “Kameni” i FK “Borac” iz Progara, a domaćini su utakmicu rešili u svoju korist rezultatom 3:2. Strelci su bili Destini (Destiny) u 45. minutu, Radojčić u 64. i 66. minutu, Mileusnić u 28. i Kovačević u 42. minutu.

-Ovaj memorijal je mnogo više od obične utakmice, jer čuva sećanje na našeg brata i sportskog saborca. Danas smo mu još jednom na pravi način odali počast, kroz igru kojoj je bio izuzetno posvećen, a brojni posetioci su imali priliku da vide izložene kopačke i šorc koje je Bebe nosio kao igrač Kamenog. U ime našeg kluba zahvaljujem se gostima iz Progara, kao i svim sponzorima i meštanima koji su nesebično pomogli u organizaciji utakmice, a posebno Sportskom savezu opštine Pećinci i pećinačkoj lokalnoj samoupravi, koji nam četvrtu godinu zaredom pružaju značajnu podršku u organizaciji Memorijala – izjavio je predsednik FK “Kameni” Marko Micković, koji je nakon utakmice učesnicima uručio prigodne nagrade i zahvalnice.

Pored pehara za pobednike i vicešampione, nagradu za najboljeg igrača Memorijala dobio je Miloš Zjača (Kameni), titulu najboljeg strelca poneo je Jovan Radojčić (Kameni), a za najboljeg golmana je proglašen Marko Veličković (Borac).

Izvor: www.pecinci.org

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