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Predstavljanje knjige Aleksandre Đorđević
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
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Predstavljanje knjige Aleksandre Đorđević

17. avgust 2026. godine

U četvrtak, 20. avgusta u 19 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ biće predstavljena zbirka priča Aleksandre Đorđević. O knjizi će govoriti izdavač Ilija Šaula i književnica Željka Avrić. U muzičkom delu programa nastupiće Svetlana Mitrović Ćosić i Igor Miljković. Program će moderirati Milijana Dmitrović Torma.

Aleksandra Đorđević rođena je u Sremskoj Mitrovici 1984. godine gde je, nakon ranog detinjstva provedenog u Torontu, završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine, a zatim i engleski jezik i književnost u Kelnu 2014. godine. Živi i radi u Dizeldorfu.

Do sada je objavila: romane „Devet godišnjih doba“(2018), „Trans:mi u česticama vremena“(2020) i „Devet godišnjih doba“(2021), zbirku poezije „Dom“(2023) i kratke priče „Nakraj sveta kuća“(2025). Piše poeziju, prozu, eseje, kolumne i kritike, a bavi se i prevodilaštvom.

Knjiga proze „Kuća nakraj sveta“ čiji je izdavač Književni Esnaf objavljena je 2025. godine u okviru Edicije „Reč i smisao“. Zbirka se sastoji od 13 kratkih priča koje za temu imaju kuću kao fizički prostor, ali i kao onaj emotivni: zajednicu, porodicu, pripadanje i utočište. Ove priče prate različite likove i njihove relacije sa drugim ljudima, supružnicima, roditeljima, rođacima i poseduju teme prepoznatljive svakom čoveku: odrastanje, želje, htenja, svakodnevne borbe u životu malog čoveka. Kroz ovu prozu čitalac će se suočiti sa sopstvenim doživljajem porodice i svakodnevice.

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