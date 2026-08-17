  • ponedeljak, 17. avgust 2026.
Protekle nedelje rođeno 19 beba u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Protekle nedelje rođeno 19 beba u Sremskoj Mitrovici

17. avgust 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođeno je 19 beba – 10 devojčica i devet dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Gradonačelnik Branislav Nedimović najavio asfaltiranje ulica u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici
categories_image
ULICE SREMA: Svedoci vremena i generacija
categories_image
Dr Marija Komarica: Preventivni pregledi posle 50. godine najbolja investicija u zdravlje
categories_image
Trening centar za praktičnu nastavu i prekvalifikaciju
categories_image
U pretresu stana pronađeno oko 270 grama amfetamina
categories_image
Seoska slava u Ogaru u znaku sećanja na oslobodioce
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Koncert „Najbolji za najbolje“

categories_image

Društvo | Vesti

Sremska smotra muzičkog folklorn...

categories_image

Društvo | Servis

Prekid u isporuci vode

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti

Koncert Bajage i instruktora u S...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt