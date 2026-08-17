Udruženje „Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid“ uz Sofiju i Alekseja

U petak, 14. avgusta, članovi Udruženja „Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid“ učestvovali su na finalnoj večeri uličnog turnira „Šor“ u Adaševcima, koja je bila upotpunjena humanitarnim bazarom organizovanim za pomoć Sofiji i Alekseju.

Udruženje se i ovoga puta rado odazvalo humanitarnoj akciji i dalo svoj doprinos pripremom domaćih pečenih kobasica u lepinji. Članovi Udruženja su tokom večeri pekli i posluživali kobasice brojnim posetiocima turnira i humanitarnog bazara. Poseban značaj ovog učešća ogleda se u činjenici da je celokupan prihod od kobasica namenjen Sofiji i Alekseju, čime je još jednom pokazano da manifestacije, druženje i negovanje sremske tradicije mogu imati i snažan humanitarni karakter.

Udruženje „Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid“ zahvaljuje organizatorima na pozivu, svim članovima koji su učestvovali u pripremi i realizaciji akcije, kao i svim posetiocima koji su kupovinom domaćih kobasica podržali ovu humanitarnu priču.

Foto: sremskakobasicijada.rs

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