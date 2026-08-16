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Gradonačelnik Branislav Nedimović najavio asfaltiranje ulica u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici
Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
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Gradonačelnik Branislav Nedimović najavio asfaltiranje ulica u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici

16. avgust 2026. godine

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović posetio je u nedelju ujutru Avalsku ulicu u Laćarku, gde je razgovarao sa meštanima o problemima sa kojima se godinama suočavaju, a pre svega o potrebi da ova ulica dobije asfalt.

Nedimović je tom prilikom najavio da će oko 500 metara Avalske ulice biti asfaltirano u narednih mesec dana, čime bi veliki broj domaćinstava dobio uređenu saobraćajnicu. On je istakao da u Avalskoj ulici već postoji veliki broj izgrađenih kuća, ali da stanovnici dugo čekaju na asfalt.

-Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa ljudima iz Avalske ulice. Pričao sam sa njih pedesetak koji hoće asfalt i to ćemo rešiti u narednih mesec dana. Negde oko 500 metara ulice će biti asfaltirano – rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je najavio i asfaltiranje ulica Brodarska i Kopaonička u Mačvanskoj Mitrovici, navodeći da se radi o saobraćajnicama u kojima stanovnici takođe dugo čekaju na asfalt.

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