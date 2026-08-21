Opština Inđija planira izgradnju modernog dečjeg igrališta u neposrednoj blizini Osnovne škole “Jovan Popović“.
Novi prostor biće namenjen najmlađim Inđinčanima, a njegovim uređenjem deca će dobiti još jedno mesto za igru, druženje i boravak na otvorenom.
Izgradnja igrališta predstavlja još jedno ulaganje u uređenje javnih površina i stvaranje sadržaja prilagođenih deci i porodicama.
Planirano je da savremeno igralište dodatno obogati sadržaje u ovom delu Inđije i bude dostupno kako učenicima škole, tako i deci iz okolnih naselja.
M.S.