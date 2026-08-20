Pojačana kontrola vozača i autobusa tokom letnje sezone

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama.

Tokom kontrole posebna pažnja usmerena je na ispunjenost propisanih uslova za učešće autobusa u saobraćaju, njihovu tehničku ispravnost, kao i na poštovanje propisa od strane vozača, naročito u pogledu vremena upravljanja vozilom, korišćenja propisanih odmora i drugih obaveza koje neposredno utiču na bezbednost putnika.

Imajući u vidu povećan broj putovanja ka turističkim destinacijama tokom letnje sezone, MUP apeluje na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i bezbednost putnika, dodaje se u saoštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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