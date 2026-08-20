  • četvrtak, 20. avgust 2026.
Pojačana kontrola vozača i autobusa tokom letnje sezone
Servis | Vesti
0 Komentara

Pojačana kontrola vozača i autobusa tokom letnje sezone

20. avgust 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama.

Tokom kontrole posebna pažnja usmerena je na ispunjenost propisanih uslova za učešće autobusa u saobraćaju, njihovu tehničku ispravnost, kao i na poštovanje propisa od strane vozača, naročito u pogledu vremena upravljanja vozilom, korišćenja propisanih odmora i drugih obaveza koje neposredno utiču na bezbednost putnika.

Imajući u vidu povećan broj putovanja ka turističkim destinacijama tokom letnje sezone, MUP apeluje na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i bezbednost putnika, dodaje se u saoštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Apel građanima da budu oprezni zbog učestalih telefonskih prevara
categories_image
Zakazana 18. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 21. avgust
categories_image
Vlada predložila da minimalac bude 70.470 dinara
categories_image
Savska voda bezbedna za kupanje
categories_image
Obavezna obuka za bezbedno korišćenje sredstava za zaštitu bilja
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Mini pozorišni festival

categories_image

Vesti | Ruma

Gas zamenio mazut, građani dobij...

categories_image

Društvo | Crna hronika | Vesti

Povređene dve osobe

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

Akcija dobrovoljnog davanja krvi...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt