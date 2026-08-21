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Predstavljena knjiga Aleksandre Đorđević
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
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Predstavljena knjiga Aleksandre Đorđević

21. avgust 2026. godine

U četvrtak, 20. avgusta, u Biblioteci „Gigorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici predstavljena je knjiga kratkih priča „Nakraj sveta kuća“ zavičajne autorke Aleksandre Đorđević.

U uvodnoj reči prisutne je pozdravila i autorku predstavila moderator večeri Milijana Dmitrović Torma. Kroz razgovor o novom delu autorka se osvrnula na prethadno objavljena dela istakavši vezu u njima, ali i razlike. Ukazala je na teme i motive priča, kao i na pripovedne tehnike na koje će čitalac naići.

U ime izdavača o knjizi je govorio gospodin Ilija Šaula, književnik, osnivač i predsednik Književne radionice „Kordun“ i Književnog Esnafa.

Prikaz knjige „Na kraj sveta kuća“ koji je u celini objavljen u časopisu „Bagdala“ dala je književnica Željka Avrić.

Odlomke iz knjige čitala je književnica Jasna Abanas, dok su u muzičkom delu programa nastupili Svetlana Mitrović Ćosić i Igor Miljković. Na promociji je zvanično zatvorena i izložba Aleksandrinih likovnih radova,
koju su naši sugrađani imali priliku da pogledaju tokom dve nedelje koliko je bila postavljena u Čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarović“.

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