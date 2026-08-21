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Pošta Srbije: Prodaja rashodovanih vozila na javnim licitacijama od 1. septembra
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Pošta Srbije: Prodaja rashodovanih vozila na javnim licitacijama od 1. septembra

21. avgust 2026. godine

Pošta Srbije organizuje javnu prodaju 14 grupa rashodovanih vozila putem javnih licitacija koje će se od 1. septembra do 6. oktobra održati u radnim jedinicama širom zemlje. Predmet prodaje su rashodovana teretna i putnička vozila, na prodaju isključivo kao grupe vozila.

Prva javna licitacija održaće se u Subotici 1. septembra, a naredne već 2. i 3. septembra u Beogradu, na više lokacija u gradu, za grupe vozila u beogradskim radnim jedinicama.

U Novom Sadu licitacija će se održati 8. septembra, u Šapcu 15. septembra, u Sremskoj Mitrovici 17. septembra i Požarevcu 22. septembra. 25. septembra javna licitacija biće organizovana u Užicu i 30. septembra u Kragujevcu. Početkom oktobra, javne licitacije zakazane su za 2. oktobar u Kraljevu i 6. oktobar u Nišu.

Vozila predviđena za prodaju u 14 grupa nalaze se na više lokacija na teritoriji Republike Srbije. Informacije o proceduri sprovođenja licitacija, katalog i lokacije vozila, termini razgledanja i druge neophodne informacije, dostupni su na internet stranici Pošte Srbije, na linku Prodaja rashodovanih vozila – Pošta Srbije d.o.o.

Služba za odnose s javnošću Pošte Srbije

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