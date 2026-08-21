Predsednik Opštine Pećinci Siniša Đokić posetio učenike sa Kosova i Metohije

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić posetio je učenike sa Kosova i Metohije, iz opštine Leposavić, koji koji borave na besplatnom odmoru u hotelu Lepenski Vir u Donjem Milanovcu.

Odmor za decu sa KiM je donacija preduzeća Luki komerc, u čijem sastavu posluje i hotel Lepenski Vir. Ovu humanitarnu akciju Luki komerc realizuje šestu godinu zaredom, a ove godine na odmoru je 50 učenika u pratnji nastavnika i medicinskih radnika.

Predsednik Đokić se tokom posete družio sa decom i u ime pećinačke lokalne samouprave uručio im poklon-pakete sa đačkim priborom.

-Ova deca su budućnost našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajini i zbog toga će Opština Pećinci uvek biti spremna da ih podrži, kako to čini već godinama, bilo da je reč o stipendiranju učenika i studenata, o kupovini računarske opreme, paketićima za decu iz vrtića ili donacijama za obnovu srpskih svetinja – poručio je Đokić.

Učenike je posetio i humanitarac iz opštine Leposavić Miodrag Radovanović, koji je bio inicijator saradnje opština Pećinci i Leposavić.

-Ova deca žive u jako teškim uslovima i bezbednost im je svakodnevno ugrožena, naročito sada kada su pritisci na srpski narod na KiM sve veći i veći. Ovaj odmor je za njih prilika da se opuste znajući da su bezbedna. Zahvalni smo Opštini Pećinci i preduzeću Luki komerc za sva dobročinstva, jer je podrška iz centralne Srbije ključna za ostanak i opstanak našeg naroda na KiM, a mi sa svoje strane čvrsto stojimo na braniku srpskih nacionalnih interesa u južnoj srpskoj pokrajini- rekao je Radovanović, koji je predsedniku Đokiću uručio repliku manastira Visoki Dečani.

Na odmoru u Lepenskom Viru borave deca iz porodica koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, deca bez jednog ili oba roditelja, iz porodica sa više dece i odlični učenici.

Izvor/foto: pecinci.org

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