Nova finansijska podrška građanima: Ko ima pravo i koliko novca dobija

Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2026. godinu, kojim se, između ostalog, obezbeđuju sprovođenje programa podrške građanima i dalja ulaganja u kapitalne projekte.

Na sednici je utvrđen i Predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu, kojim se obezbeđuje pružanje jednokratne finansijske podrške određenim kategorijama stanovništva, kao i jednokratne novčane naknade punoletnim građanima.

Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja finansijska podrška isplaćuje se u iznosu od 35.000 dinara, za lica čija visina penzije za avgust 2026. godine iznosi do 31.092,11 dinara; 27.500 dinara, za lica čija visina penzije za avgust 2026. godine iznosi od 31.092,12 do 56.822 dinara; 20.000 dinara, za lica čija visina penzije za avgust 2026. godine iznosi više od 56.822 dinara.

Finansijska podrška za korisnike dečjeg dodatka, nosioce prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnike boračkog dodatka isplaćuje se u iznosu od 25.000 dinara, a za borce koji nisu korisnici boračkog dodatka u iznosu od 10.000 dinara.

Istovremeno, ovaj zakon eksplicitno uvodi pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara za sve građane koji iz bilo kog razloga nisu stekli status nosioca prava u smislu propisa o besplatnim akcijama. Da bi dobili ovu naknadu, potrebno je da se prijave elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor, od 7. do 21. septembra.

Na sednici Vlade je usvojena i Odluka o visini minimalne cene rada za period januar, decembar 2027. godine, kojom će minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za ovaj period iznositi 405 dinara po radnom času, što je povećanje od 9,2 odsto. Time će minimalna mesečna zarada iznositi 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra.

Izvor: Vlada Republike Srbije

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.