IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Kuća sa vitražem
Autor: Žana Slonjovska
Roman „Kuća s vitražem“ autorke Žane Slonjovske, snažna je i emotivna priča o četiri generacije žena čije se sudbine prepliću sa burnom istorijom grada Lavova. Kroz porodične odnose, lične traume, ljubavi i gubitke, autorka oslikava svet u kojem se privatni životi sudaraju sa velikim društvenim i političkim
promenama.
Kroz intimnu porodičnu priču, roman govori o identitetu, pripadanju, sećanju i nasleđu koje nosimo. Lavov nije samo pozornica događaja, već gotovo ravnopravan junak priče – grad bogate i slojevite prošlosti, u kojem se susreću različite kulture, jezici i tradicije.
Aleksandra Topić, bibliotekarka