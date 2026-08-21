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IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

21. avgust 2026. godine

Naslov: Kuća sa vitražem

Autor: Žana Slonjovska

Roman „Kuća s vitražem“ autorke Žane Slonjovske, snažna je i emotivna priča o četiri generacije žena čije se sudbine prepliću sa burnom istorijom grada Lavova. Kroz porodične odnose, lične traume, ljubavi i gubitke, autorka oslikava svet u kojem se privatni životi sudaraju sa velikim društvenim i političkim
promenama.

Kroz intimnu porodičnu priču, roman govori o identitetu, pripadanju, sećanju i nasleđu koje nosimo. Lavov nije samo pozornica događaja, već gotovo ravnopravan junak priče – grad bogate i slojevite prošlosti, u kojem se susreću različite kulture, jezici i tradicije.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

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