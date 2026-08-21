Obeležena hramovna slava

U Hramu Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana 15. avgusta obeležena je hramovna slava, uz prisustvo brojnih vernika. Svečanost je započela Svetom liturgijom, nakon koje je usledila litija oko hrama. Nakon litije, osvećeni su kolači, vino i žito, koje su tradicionalno prineli kumovi. Usledila je podele nafore, da bi potom narod prisustvovao kulturno umetničkom programu i trpezi ljubavi.

Vernici su se okupili u molitvi i zajedničkom obeležavanju praznika, na taj način nastavljena je tradicija okupljanja parohijana povodom jednog od najznačajnijih dana za hram i njegovu zajednicu.

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