JKP “TOPLIFIKACIJA”: Pouzdanije grejanje u predstojećoj sezoni

U toku je rekonstrukcija magistralnog toplovoda na trasi kod Poslovno – sportskog centra „Pinki” u Sremskoj Mitrovici, te će i ovo naselje naredne sezone imati bolje grejanje. Radove finansira JKP „Toplifikacija” iz sopstvenih sredstava. Privode se kraju i pripreme za narednu grejnu sezonu

Kako bi snabdevanje toplotnom energijom korisnika bilo sigurnije i kvalitetnije za stanovnike i objekte koji koriste usluge Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija” i kako bi se povećala energetska efikasnost i smanjili gubici toplote, u toku su radovi na rekonstrukciji magistralne mreže u naselju Sportski centar u Sremskoj Mitrovici.

Slavko Sladojević, direktor preduzeća, rekao je da su u prethodnom periodu imali mnogo problema na ovom delu trase toplovoda:

-Problema je bilo jer se toplotna energija isporučivala preko podstanice u Sportskom centru. Odlučili smo da to sad izbegnemo i jednostavno ugasimo jedan kilometar sekundarnog voda i da sve ove zgrade priključimo na magistralini toplovod. Radi se u četiri segmenta, treći segment se otvara, četvrti će biti otvoren za nedelju dana i nadam se da ćemo to sve uspeti da završimo do kraja septembra, da budemo spremni za narednu grejnu sezonu. Kompletne radove finansira „Toplifikacija”. Vrednost radova koji su izvedeni na toplotnim podstanicama je oko 18 miliona, a sama intervencija na rekonstrukciji toplovoda iznosi 11 miliona, tako radovi ukupno iznose oko 30 miliona dinara.

Pored toga što su vodove priključili na magistralnim toplovod, ističe Sladojević, u pvih šest zgrada u naselju Sportski centar rekonstruisali su i pumpne podstanice koje su pretvorene u primarne toplotne podstanice. To znači da će grejanje biti daleko sigurnije i pouzdanije, a kod eventualnih intervencija lakši i brži pristup. Svih novih šest podstanica automatizovane su i putem kotlarnice Stari most biće u sistemu grejanja grada.

Prema njegovim rečima što se tiče priprema za grejnu sezonu, svi radovi teku previđenom dinamikom, očekuju firme koje rade kontrolu gorionika, sistem se puni i očekuje da će do kraja septembra biti spremni. Energenata ima dovoljno, postojeće zalihe mazuta ima u dovoljnim količinama, a već dve godine ga ne koriste, biomasa je obezbeđena, nadaju se da će biti i gasa, a kako kaže Sladojević, ukoliko ga ne bude imaju sasvim dovoljno biomase i mazuta.

Cene su prema odluci Gradskog veća i Nadzornog odbora minimalno korigovali za 3,67% zbog prethodne korekcije cena gasa koja je prvog maja podignuta za 10%. Bili su prisiljeni da to urade, ističe direktor, kako bi mogli da opstanu i da normalno funkcionišu.

