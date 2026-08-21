Ukinuta vanredna situacija u Rumi

Ruma-Štab za vanredne situacije Opštine Ruma doneo je na današnjoj sednici odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine, koja je bila proglašena zbog pojave zarazne bolesti afričke kuge svinja. Odluka je doneta nakon što su prestali razlozi zbog kojih je vanredna situacija proglašena. Prema podacima nadležnih službi, od 13. avgusta na teritoriji opštine Ruma nije registrovan nijedan novi slučaj afričke kuge svinja. Vanredna situacija bila je proglašena 9. jula, usled širenja zaraze koja je prouzrokovala materijalnu štetu na farmama i poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine. Tokom trajanja vanredne situacije sprovođene su mere nadzora, kontrole i suzbijanja zaraze, uz postupanje nadležne veterinarske inspekcije i drugih službi.

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