LETO NA SAVI: Besplatna škola motonautike

U okviru manifestacije „Leto na Savi“, na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici biće organizovana Besplatna škola motonautike namenjena deci uzrasta od 8 do 15 godina.

Škola će biti održana 1. i 2. avgusta, u terminu od 10 do 14 časova, na levoj strani Gradske plaže. Tokom dvodnevnog programa, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama motonautike, pravilima bezbednog ponašanja na vodi, kao i da, uz stručan nadzor i primenu svih bezbednosnih mera, isprobaju vožnju džet-skijem.

Učešće je potpuno besplatno, a prijave se vrše putem DM poruke. Broj mesta je ograničen, pa organizatori pozivaju sve zainteresovane da se prijave na vreme.

Organizatori poručuju da mališane očekuju dva dana ispunjena druženjem, sticanjem novih znanja i nezaboravnim iskustvima na vodi, uz poziv svim zainteresovanim porodicama da posete Gradsku plažu u Sremskoj Mitrovici.

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