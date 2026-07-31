IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Čarobni sat
Autor: Julija Kristeva
Roman „Čarobni sat“ Julije Kristeve predstavlja slojevito delo u kojem se prepliću istorija, filozofija, psihoanaliza i savremena stvarnost u jednu pripovednu celinu. Polazeći od priče o Klodu Simeonu Pasmanu, tvorcu astronomskog sata namenjenog da meri vreme sve do 9999. godine, autorka gradi roman koji postaje promišljanje o prirodi vremena, identiteta i ljudske svesti.
Oko tog izuma razvija se priča o ljudskoj potrebi da razume prolaznost, sačuva uspomene i pronađe svoje mesto u svetu koji se neprestano menja.
„Čarobni sat“ je roman koji podstiče čitaoca na razmišljanje o slobodi, pripadnosti, strahu i nadi, podsećajući nas da se istinska pitanja ljudskog postojanja ne menjaju – menja se samo vreme u kojem ih iznova postavljamo.
Aleksandra Topić, bibliotekarka