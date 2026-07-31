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IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend
Društvo | Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

31. jul 2026. godine

Naslov: Čarobni sat

Autor: Julija Kristeva

Roman „Čarobni sat“ Julije Kristeve predstavlja slojevito delo u kojem se prepliću istorija, filozofija, psihoanaliza i savremena stvarnost u jednu pripovednu celinu. Polazeći od priče o Klodu Simeonu Pasmanu, tvorcu astronomskog sata namenjenog da meri vreme sve do 9999. godine, autorka gradi roman koji postaje promišljanje o prirodi vremena, identiteta i ljudske svesti.

Oko tog izuma razvija se priča o ljudskoj potrebi da razume prolaznost, sačuva uspomene i pronađe svoje mesto u svetu koji se neprestano menja.

„Čarobni sat“ je roman koji podstiče čitaoca na razmišljanje o slobodi, pripadnosti, strahu i nadi, podsećajući nas da se istinska pitanja ljudskog postojanja ne menjaju – menja se samo vreme u kojem ih iznova postavljamo.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

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