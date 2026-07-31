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Preko 430 mališana u kampu „Povratak prirodi“
Društvo | Vesti | Ruma
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Preko 430 mališana u kampu „Povratak prirodi“

31. jul 2026. godine

Ruma-Kamp „Povratak prirodi“ u rumskom izletištu Borkovac posle osam održanih grupa premašio je  od 430 učesnika i ove godine je oborio sve rekorde. I pre nego što je startovao, 15. jula, znalo se da će to biti najmasovniji do sad i tokom trajanja kampa interesovanje dece nije jenjavalo, a Sportski savez opštine Ruma uz podršku Opštine Ruma nastojao je da omogući učešće svim zainteresovanim mališanima. Kamp je besplatan, zahvaljujući finansijskoj podršci Opštine Ruma, a odnosi se na celokupan boravak dece u kampu, koji uključuje tri obroka dnevno, boravak na bazenu, sportske rekvizite, stručna predavanja i stručni nadzor.

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