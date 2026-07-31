Izložba likovnih radova Aleksandre Đorđević

U Čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozrović“ postavljena je izložba „Beleške“ autorke Aleksandre Đorđević.

Aleksandra Đorđević rođena je u Sremskoj Mitrovici 1984. godine gde je, nakon ranog detinjstva provedenog u Torontu, završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine, a zatim i engleski jezik i književnost u Kelnu 2014. godine. Živi i radi u Dizeldorfu.

Do sada je objavila: romane „Devet godišnjih doba“(2018), „Trans:mi u česticama vremena“(2020) i „Devet godišnjih doba“(2021), zbirku poezije „Dom“(2023) i kratke priče „Nakraj sveta kuća“(2025). Piše poeziju, prozu, eseje, kolumne i kritike, a bavi se i prevodilaštvom.

Profesorka, supruga, majka četvoro dece, svestrana i talentovana, ove godine sugrađanima se predstavila i kroz likovne radove. Izložba „Beleške“ obuhvata njene radove nastale kroz poslednjih nekoliko godina, u različitim tehnikama i kroz različite motive. Svoj bogati unutrašnji svet, koji već godinama slika izuzetnim poznavanjem svog jezika, ovaj put publici je otkrila kroz likovne radove.

Izložba će biti postavljena do 20. avgusta kada će se održati promocija Aleksandrine knjiga priča „Nakraj sveta kuća“.

Pozivamo vas da pogledate „Beleške“ Aleksandre Đorđević u Čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarović“ svakog radnog dana od 7 do 19 časova.

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