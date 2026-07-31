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Obeležen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Obeležen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima

31. jul 2026. godine

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima, volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica realizovali su preventivnu akciju na Gradskom trgu i gradskoj plaži, tokom koje su delili informativno-edukativni materijal i razgovarali sa sugrađanima o ovom ozbiljnom društvenom problemu.

Cilj akcije bio je da se podigne svest javnosti o trgovini ljudima kao jednom od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, kao i da se građani upoznaju sa načinima vrbovanja, faktorima rizika i značajem blagovremenog prepoznavanja znakova koji mogu ukazivati na ovaj oblik eksploatacije.

Trgovina ljudima može pogoditi svakoga, bez obzira na pol, uzrast, obrazovanje ili socijalni status. Zato su informisanje, prevencija i pravovremena reakcija od ključnog značaja u borbi protiv ovog problema.

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