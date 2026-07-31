Obeležen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima, volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica realizovali su preventivnu akciju na Gradskom trgu i gradskoj plaži, tokom koje su delili informativno-edukativni materijal i razgovarali sa sugrađanima o ovom ozbiljnom društvenom problemu.

Cilj akcije bio je da se podigne svest javnosti o trgovini ljudima kao jednom od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, kao i da se građani upoznaju sa načinima vrbovanja, faktorima rizika i značajem blagovremenog prepoznavanja znakova koji mogu ukazivati na ovaj oblik eksploatacije.

Trgovina ljudima može pogoditi svakoga, bez obzira na pol, uzrast, obrazovanje ili socijalni status. Zato su informisanje, prevencija i pravovremena reakcija od ključnog značaja u borbi protiv ovog problema.

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