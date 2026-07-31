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Aktivnosti Crvenog krsta Šid
Društvo | Vesti | Šid
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Aktivnosti Crvenog krsta Šid

31. jul 2026. godine

Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Šid organizovao je informativni štand na kome su građanima deljeni edukativni flajeri i pružene informacije o prepoznavanju trgovine ljudima, načinima zaštite i značaju prevencije ovog oblika kršenja ljudskih prava.

Istog dana, stručni saradnik Crvenog krsta Šid učestvovao je na završnoj radionici projekta „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena na teritoriji opštine Šid“, koji Opština Šid realizuje u saradnji sa GIZ-om u okviru programa „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“.

Učešćem u ovakvim aktivnostima Crveni krst Šid potvrđuje svoju posvećenost edukaciji građana, zaštiti najugroženijih i jačanju lokalne zajednice kroz saradnju sa institucijama i partnerima.

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