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Vila „Bela pčela“ predstavlja rezultate prve faze restauracije
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Vila „Bela pčela“ predstavlja rezultate prve faze restauracije

31. jul 2026. godine

U vili „Bela pčela“, jednoj od najlepših istorijskih kuća u Sremskoj Mitrovici, u utorak, 4. avgusta, biće predstavljeni rezultati prve faze restauracije ovog istorijskog objekta. Program obuhvata stručnu prezentaciju, okrugli sto o očuvanju kulturnog nasleđa, kao i obilazak vile za predstavnike medija.

Tokom prve faze projekta restaurirana je njena fasada, dok je istorijski enterijer pažljivo sačuvan i obnovljen u izvornom obliku. Cilj događaja je predstavljanje rezultata izvedenih radova, ali i otvaranje profesionalnog razgovora o metodama, odgovornosti i izazovima očuvanja istorijskih objekata. Susret će okupiti predstavnike ustanova koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa, muzeja i organa lokalne samouprave, kao i restauratore, arhitekte, istraživače i kolekcionare — sve one kojima je očuvanje kulturnog nasleđa profesija ili strast.

Centralni deo programa počinje u 13 časova, kada će biti predstavljeni rezultati prve faze restauracije vile, nakon čega će uslediti okrugli sto posvećen očuvanju i obnovi istorijskih objekata. Među učesnicima programa su Vasilij Ruga, Aleksandar Savićević i Ivan Efimov.

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