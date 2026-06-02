  • utorak, 2. jun 2026.
Jednoglasna podrška: Velibor Katić ponovo predsednik PFS Srem
Sport
0 Komentara

Jednoglasna podrška: Velibor Katić ponovo predsednik PFS Srem

2. jun 2026. godine

Velibor Katić jednoglasnom odlukom delegata ponovo je izabran za predsednika Izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Srem. Katić će ovu funkciju obavljati u naredne četiri godine. Obraćajući se delegatima nakon izbora, Katić je istakao da mu je upravo početak trećeg mandata doneo i najveću odgovornost.

-Generalno, najveću tremu imam sada, pred početak trećeg mandata, jer je na meni veliko breme i velika odgovornost. Svesni smo da mnogo toga mora da se promeni, unapredi i poboljša kada je reč o fudbalu u Sremu, radu klubova i takmičenjima. Očekuje nas ozbiljan posao, ali verujem da zajedničkim radom možemo da napravimo značajan iskorak – rekao je Katić.

On je najavio i određene promene u sistemu takmičenja, kao i aktivnosti usmerene ka jačanju klubova i liga.

-Trudićemo se da obezbedimo dodatnu podršku i pronađemo sponzore za lige i klubove. Razmatramo i mogućnost skraćenja pojedinih međuopštinskih liga, sa ciljem podizanja kvaliteta takmičenja. Želimo da stvorimo bolje uslove za rad klubova i da doprinesemo razvoju fudbala na svim nivoima. Zahvalio bih se svim delegatima na ukazanoj podršci, opštinskim savezima koji su me predložili, kao i sudijskoj i trenerskoj organizaciji. Siguran sam da njihovo poverenje nećemo izneveriti – poručio je Katić.

Izborna sednica Skupštine Područnog fudbalskog saveza Srem održana je u Starim Banovcima, a prisustvovala su joj 43 od ukupno 50 delegata.

Za potpredsednike izabrani su Dragan Despotović, Dragan Pilipović, Marko Simić i Brana Knežević.

Članovi Izvršnog odbora su Dragan Krmar, Alen Đokić, Miloš Gradić, Branislav Ćaćić, Slobodan Jovanović, Miroslav Knežević, Dejan Ćosić, Milan Aleksić, Miroslav Kongo, Siniša Sremac i Zoran Jugović.

Nadzorni odbor radiće u sastavu Željko Savić, Igor Mitrović i Branislav Ljubinković.

Komisiju za žalbe činiće Miloš Kovač, Dragan Pilipović, Miloš Zelić i Aleksandar Pavić.

Po završetku Izborne skupštine održana je i prva redovna sednica novog saziva Izvršnog odbora. Tom prilikom za generalnog sekretara ponovo je izabran Goran Kovačević, koji je istu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. Za disciplinskog sudiju imenovan je Zoran Jugović, a formiran je i Odbor za hitna pitanja.

D.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sigurna pobeda za sedmo mesto: Sloboda nadigrala Slogu
categories_image
Maša i Teodora najbrže u istoriji
categories_image
Mlada Inđija poklekla u finišu, Bačka bliža opstanku
categories_image
Poraz za oproštaj od domaće publike: Naftagas slavio u Novim Banovcima
categories_image
„Konopaški klub Ruma“ prvi na debitantskom nastupu u Futogu
categories_image
Balkansko vojno prvenstvo u planinskom trčanju
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

Preko 20 medalja na dva takmičen...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Sport | Vesti

„Trojka iz bloka“ u ...

categories_image

Sport

Ekipa aero kluba iz Nove Pazove ...

categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

“Mitrovačka deca” ponos grada na...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt