Jednoglasna podrška: Velibor Katić ponovo predsednik PFS Srem

Velibor Katić jednoglasnom odlukom delegata ponovo je izabran za predsednika Izvršnog odbora Područnog fudbalskog saveza Srem. Katić će ovu funkciju obavljati u naredne četiri godine. Obraćajući se delegatima nakon izbora, Katić je istakao da mu je upravo početak trećeg mandata doneo i najveću odgovornost.

-Generalno, najveću tremu imam sada, pred početak trećeg mandata, jer je na meni veliko breme i velika odgovornost. Svesni smo da mnogo toga mora da se promeni, unapredi i poboljša kada je reč o fudbalu u Sremu, radu klubova i takmičenjima. Očekuje nas ozbiljan posao, ali verujem da zajedničkim radom možemo da napravimo značajan iskorak – rekao je Katić.

On je najavio i određene promene u sistemu takmičenja, kao i aktivnosti usmerene ka jačanju klubova i liga.

-Trudićemo se da obezbedimo dodatnu podršku i pronađemo sponzore za lige i klubove. Razmatramo i mogućnost skraćenja pojedinih međuopštinskih liga, sa ciljem podizanja kvaliteta takmičenja. Želimo da stvorimo bolje uslove za rad klubova i da doprinesemo razvoju fudbala na svim nivoima. Zahvalio bih se svim delegatima na ukazanoj podršci, opštinskim savezima koji su me predložili, kao i sudijskoj i trenerskoj organizaciji. Siguran sam da njihovo poverenje nećemo izneveriti – poručio je Katić.

Izborna sednica Skupštine Područnog fudbalskog saveza Srem održana je u Starim Banovcima, a prisustvovala su joj 43 od ukupno 50 delegata.

Za potpredsednike izabrani su Dragan Despotović, Dragan Pilipović, Marko Simić i Brana Knežević.

Članovi Izvršnog odbora su Dragan Krmar, Alen Đokić, Miloš Gradić, Branislav Ćaćić, Slobodan Jovanović, Miroslav Knežević, Dejan Ćosić, Milan Aleksić, Miroslav Kongo, Siniša Sremac i Zoran Jugović.

Nadzorni odbor radiće u sastavu Željko Savić, Igor Mitrović i Branislav Ljubinković.

Komisiju za žalbe činiće Miloš Kovač, Dragan Pilipović, Miloš Zelić i Aleksandar Pavić.

Po završetku Izborne skupštine održana je i prva redovna sednica novog saziva Izvršnog odbora. Tom prilikom za generalnog sekretara ponovo je izabran Goran Kovačević, koji je istu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. Za disciplinskog sudiju imenovan je Zoran Jugović, a formiran je i Odbor za hitna pitanja.

D.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.