Sigurna pobeda za sedmo mesto: Sloboda nadigrala Slogu

2. jun 2026. godine

Sa nova tri boda upisana protiv Sloge iz Čonoplje na domaćem terenu, ekipa Slobode iz Donjeg Tovarnika pozicionirala se na sedmom mestu na tabeli Srpske lige Vojvodina.

Prvi deo susreta protekao je u znaku Slobode, koja je od samog starta nametnula svoj ritam igre i preuzela inicijativu na terenu. Vrlo brzo izabranici Dragana Miloševića stigli su do prednosti, Kokir je prosledio loptu u prostor ka Kuburoviću, usledila je povratna, a Kukolj je sigurno reagovao i u 7. minutu
zatresao mrežu Sloge za 1:0. Domaćini su prednost duplirali u 20. minutu, kada se Aćimović ubacio iz drugog plana, odigrao oštru loptu kroz peterac, a na drugoj stativi Obradović je ubacio u praznu mrežu za 2:0.

Drugi deo susreta nije bio previše sadržajan, lopta se selila sa jedne polovine terena na drugu, ali veći posed svakako je imala domaća ekipa. Nekoliko pokušaja viđeno je sa obe strane, po gol Jordanova najopasniji je bio Vranješ, dok je Sloboda pokušala da pripreti preko Đukanovića, međutim sjajnom reakcijom Dejanović je sačuvao svoj gol. Mreže su mirovale sve do drugog minuta sudijske nadoknade
kada ja Spasojević dobio loptu u prostor, zalomio i levom nogom šutorao u kontra ugao za konačnih 3:0.

FK Sloboda (Donji Tovarnik) – FK Sloga (Čonoplja) 3:0 (2:0)
Glavni sudija: Vanja Filipović. Pomoćnici: Vladimir Nikolić i Draško Relić. Četvrti sudija: Nikola Čekičević
Strelci: 1:0 Kukolj u 7. min, 2:0 Obradović u 20. min, 3:0 Spasojević 90.+2 min

FK Sloboda: Jordanov, Josimov, Malešević, Aćimović, Đukanović, Obradović (od 65. min Piplica), Stanojević (od 46. min Veljović), Kuburović, Zagorac, Kukolj (od 79. min Spasojević), Kokir (od 46. min Pavlović). Trener: D. Milošević

FK Sloga: Dejanović, Peić, Radosavljević, Svilar, Vukas, Vemić, Cvetković, Gojković (od 55. min Varga), Vranješ, Prekajac, Bačić. Trener: S. Bačić

Izvor/foto: fkslobodadonjitovarnik.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

