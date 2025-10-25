  • subota, 25. oktobar 2025.
Stara pečurka zatvorila vrata
Društvo | Inđija
0 Komentara

25. oktobar 2025. godine

U drugoj polovini 20. veka opština Inđija bila je pravi mali Eldorado kada se govori o privrednoj razvijenosti. Male i srednje preduzetničke radnje i radionice otvarale su se na svakom koraku, zapošljavale radnike i garantovale prilično visok životni standard. To je, naravno, pratio i rekordan broj ugostiteljskih objekata koji su se nizali duž glavnih ulica. Kafići, diskoteke dovodili su gostima tada poznate izvođače, pa se može reći da se tražila karta više za koncerte poznatih grupa i pevača.

Međutim, prekretnica na neki način bilo je otvaranje poznatog restorana „Satelit“. Iznikao na starom Novosadskom putu, u obliku pečurke, postao je obavezna stanica svih koji su vozili putem Beograd – Novi Sad. Čest gost starog inđijskog restorana bio je i poznati pisac i novinar Rajko Dvizac.

-Tada nije postojao Auto – put, Novosadski put preko Inđije bio je jedina saobraćajnica između dva grada, i svi su svraćali u inđijski restoran, koji je stalno bio pun, priseća se Dvizac, nabrajajući nazive kafana koje su bile poznate i gostima iz bivše Jugoslavije.

Poslednja reklama ovog restorana za doček novogodišnje noći mogla se videti 2019. godine, međutim, od tada inđijska pečurka, takoreći ne otvara vrata za svoje goste.

-Ne znam ni da li radi, ni da li ne radi, niko ga ne pominje, primat su preuzeli neki drugi, možda moderniji objekti, ali takvu dušu malo ko od njih ima, setan je naš sagovornik.

Starim putem do Novog Sada i Beograda i danas prolaze oni koji traže živost na putu, ali ne zadržavaju se na poznatoj krivini, jer okrepljenje nalaze na nekom drugom mestu.
M.S.

