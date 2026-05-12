Turistička agencija „Cepelin“ nudi sigurnost, kvalitet i dugogodišnje iskustvo

Turistička agencija „Cepelin“ iz Sremske Mitrovice i ove godine pripremila je bogatu i raznovrsnu ponudu letovanja, prilagođenu različitim željama i mogućnostima putnika. U ponudi su, pored tradicionalno popularne Grčke, i Crna Gora, Hrvatska, kao i atraktivne destinacije poput Turske, Egipta, Španije, Maroka, pa čak i daljih egzotičnih putovanja.

Ipak, poseban akcenat agencija stavlja na ono što već više od dve decenije predstavlja njihov zaštitni znak – sopstvene smeštajne kapacitete u Grčkoj, namenjene pre svega porodičnom odmoru i gostima koji traže mir i udobnost.

Prema rečima vlasnice Svetlane Pepelčević, reč je o pažljivo odabranim kućama u zakupu, smeštenim u blizini graničnog prelaza Evzoni, što putovanje čini znatno jednostavnijim i pristupačnijim.

-Kuće se nalaze u manjim porodičnim letovalištima, na oko 130 kilometara od granice. To su mesta koja pružaju mir, imaju lepe peščane plaže i sve što je potrebno za kvalitetan odmor. Plaže su široke, peščane, negde sa postepenim ulaskom u more, negde sa malo kamenja, tako da svako može da pronađe ono što mu najviše odgovara. Posebno bih izdvojila Nea Plagiju i Nea Flogitu, odnosno dva povezana mesta dugim šetalištem uz more i jednom od najlepših i drugom po veličini plaža na Halkidikiju. Tu ima sadržaja za sve – od restorana i tradicionalne kuhinje, do zabave za decu i mogućnosti iznajmljivanja raznih sadržaja, pedalina, skutera, renta kara – ističe vlasnica agencije Svetlana Pepelčević.

Ona dodaje da se turistima koji odluče da borave u nekom od ta dva mesta ostavlja sloboda izbora kada je reč o ishrani, ali da gosti agencije “Cepelin” često mogu da ostvare i određene pogodnosti u lokalnim restoranima.

Pored ovih destinacija, u ponudi je i Nea Potidea, mirnije letovalište na ulazu u Kasandru, udaljeno oko 140 kilometara od granice. Ovo mesto, kako ističu u agenciji, posebno je privlačno porodicama, ali i svima koji žele odmor u prirodnom okruženju, u hladu borove šume i blizini mora.

-Nea Potidea je jako lepo letovalište jer izlazi na dva zaliva i ima veoma lepe plaže. Naš smeštaj se nalazi između borove šume i mora, što daje poseban ugođaj. Kuća je odlično ocenjena, čak 9,8 na Bukingu, a vlasnica je naša žena, što je mnogim gostima važno zbog osećaja sigurnosti i nepoznavanja grčkog jezika. U svim našim objektima klima uređaji su uključeni u cenu, kao i osnovni sadržaji, dok se dodatno plaća samo boravišna taksa, koja sada iznosi 20 evra za 10 noći po apartmanu – objašnjava Svetlana Pepelčević.

Kada je reč o organizaciji putovanja, agencija „Cepelin“ nudi i dobro razrađen sistem prevoza. Za putnike iz Sremske Mitrovice obezbeđen je transfer do Beograda, odakle se nastavlja putovanje ka Grčkoj. Po dolasku na destinaciju, putnici imaju mogućnost da ostave stvari, doručkuju ili prošetaju do ulaska u apartmane, što dodatno olakšava sam početak odmora. Povratak je, takođe, pažljivo organizovan, pa putnici imaju dovoljno vremena da obave kupovinu ili poslednje aktivnosti pre polaska.

U agenciji ističu da im je cilj da svakom putniku omoguće bezbrižan odmor, uz pouzdanu organizaciju i proveren smeštaj, što potvrđuje i poverenje klijenata tokom protekle 22 godine, koliko “Cepelin” posluje na adresi Trg Vojvođanskih brigada bb u Sremskoj Mitrovici.

S. Mihajlović

