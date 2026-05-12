„Noć muzeja“ 16. maja u Sremskoj Mitrovici
12. maj 2026. godine

Sremska Mitrovica će i ove godine biti deo manifestacije „Noć muzeja“, koja će biti održana 16. maja od 18 do 22 časa, donoseći sugrađanima i posetiocima veče ispunjeno kulturom, istorijom, umetnošću i interaktivnim sadržajima za sve generacije.

Ovogodišnja manifestacija ima poseban značaj, jer su po prvi put u program uključene sve ustanove kulture u gradu, čime „Noć muzeja“ dobija jedinstven gradski karakter i potvrđuje bogatstvo kulturnog života Sremske Mitrovice.

Posetioce u Muzeju Srema očekuje bogat program tokom cele večeri. Već od 18 časova biće organizovana „Potraga za blagom“, kao i radionice, rimski sportovi i brojne druge aktivnosti namenjene najmlađima, ali i odraslima koji žele da na drugačiji način upoznaju istoriju i nasleđe ovog kraja.

U 20 časova planirano je otvaranje izložbe „Linije Srema – Sremski front“, dok će u istom terminu biti održano i predavanje o Beneficijarnoj stanici, jednom od značajnih lokaliteta iz rimskog perioda.

Pored Muzeja Srema, zanimljive programe pripremile su i druge ustanove kulture u gradu, pa će „Noć muzeja“ i ove godine biti prilika da građani provedu veče u duhu umetnosti, edukacije i zajedničkog otkrivanja bogate istorije Sremske Mitrovice.

