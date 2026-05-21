U Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici održano je veliko finale kviza „Šta znaš o Branku Ćopiću?“. Učesnici su pokazali izuzetno znanje, entuzijazam i ljubav prema delu ovog velikog srpskog pisca, čije priče i pesme već generacijama zauzimaju važno mesto u dečjoj književnosti.

Žiri koji je pratio takmičare činile su Ružica Stanković i Katarina Perić Jovanović.

Učesnici finalnog kviza bili su:

•OŠ „Jovan Popović“ – Teodora Knežević i Iva Barat

•OŠ „Slobodan Bajić Paja“ – Nikola Drča i Anđela Culić

•OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ – Stefana Ćirić i Sara Miletić

•OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ – Elena Savić i Anastasija Vukosavljević

•OŠ „Sveti Sava“ – Milana Nakaradić i Tanja Čugalj

•OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ – Sofija Radić i Kalina Farkaš

•OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Martinci – Stefan Selaković i Marko Radišić

•OŠ „Branko Radičević“, Kuzmin – Veljko Makivić i Bogdan Milivojević

•OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ – Emili Okeri i Lena Pršić

Nakon zanimljivog i neizvesnog takmičenja, pobednici velikog finala su učenici OŠ „Slobodan Bajić Paja“, Nikola Drča i Anđela Culić, koji su pokazali najviše znanja o Branku Ćopiću i njegovom književnom stvaralaštvu.

Pored kviza znanja, učenici su imali priliku da crtaju na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“. Nagradu za najbolji likovni rad osvojio je Pavle Zeljajić iz OŠ “Jovan Popović”.

Kviz je ulepšao Jovan Vladisavljević recitujući pesmu “Pjesma đaka prvaka” koju je napisao Branko Ćopić.

Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

