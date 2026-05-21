  • četvrtak, 21. maj 2026.
Veliko finale kviza „Šta znaš o Branku Ćopiću?”
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Veliko finale kviza „Šta znaš o Branku Ćopiću?”

21. maj 2026. godine

U Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici održano je veliko finale kviza „Šta znaš o Branku Ćopiću?“. Učesnici su pokazali izuzetno znanje, entuzijazam i ljubav prema delu ovog velikog srpskog pisca, čije priče i pesme već generacijama zauzimaju važno mesto u dečjoj književnosti.

Žiri koji je pratio takmičare činile su Ružica Stanković i Katarina Perić Jovanović.
Učesnici finalnog kviza bili su:
•OŠ „Jovan Popović“ – Teodora Knežević i Iva Barat
•OŠ „Slobodan Bajić Paja“ – Nikola Drča i Anđela Culić
•OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ – Stefana Ćirić i Sara Miletić
•OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ – Elena Savić i Anastasija Vukosavljević
•OŠ „Sveti Sava“ – Milana Nakaradić i Tanja Čugalj
•OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ – Sofija Radić i Kalina Farkaš
•OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Martinci – Stefan Selaković i Marko Radišić

•OŠ „Branko Radičević“, Kuzmin – Veljko Makivić i Bogdan Milivojević
•OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ – Emili Okeri i Lena Pršić

Nakon zanimljivog i neizvesnog takmičenja, pobednici velikog finala su učenici OŠ „Slobodan Bajić Paja“, Nikola Drča i Anđela Culić, koji su pokazali najviše znanja o Branku Ćopiću i njegovom književnom stvaralaštvu.

Pored kviza znanja, učenici su imali priliku da crtaju na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“. Nagradu za najbolji likovni rad osvojio je Pavle Zeljajić iz OŠ “Jovan Popović”.

Kviz je ulepšao Jovan Vladisavljević recitujući pesmu “Pjesma đaka prvaka” koju je napisao Branko Ćopić.
Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Počela XVII Likovna kolonija u Kupinovu
categories_image
Posle ponoći zapalio dva automobila, uhapšen osumnjičeni
categories_image
Zbog zabrinjavajuće statistike: Pojačana kontrola pešaka i dvotočkaša
categories_image
Izložba o Konfučijevom rodnom kraju
categories_image
U nedelju rušenje majskog drveta
categories_image
Za svaku bebu 40 hiljada dinara
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Beočin

Završeno „Bebi Beoleto“

categories_image

Društvo | Kultura | Pećinci

Dvodnevni stručni skup o dramsko...

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti

Sutra koncert Tošinih đaka u Peć...

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Mladi gosti iz Tomislavgrada upo...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt