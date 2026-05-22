U mitrovačkoj biblioteci održana promocija knjige „Zekin svet“

U prijatnoj atmosferi Čitaonice Biblioteke, 20. maja održana je promocija knjige „Zekin svet“ autorke Ivane Mitrović, uz učešće ilustratorke Jelena Stepanović. Reč je o knjizi namenjenoj deci i roditeljima, koja kroz nežnu priču otvara teme ljubavi, razumevanja, prihvatanja i odrastanja.

Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa idejom nastanka knjige, inspiracijom za priču i procesom osmišljavanja ilustracija koje na poseban način prate emocije o kojima se govori u knjizi.

Bibliotekarka Aleksandra Topić vodila je razgovor sa učesnicama programa, otvarajući teme o značaju čitanja od najranijeg uzrasta, ulozi ilustracije u dečjoj književnosti i važnosti knjiga koje podstiču emocije,

empatiju i razgovor sa decom.

